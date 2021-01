Covid-​​Impstoff hat keinen geheimen 5G-​​Chip

Der Covid-19-Impfstoff ist lebensrettend, ruft aber auch Verschwörungstheoretiker auf den Plan. Im Netz gibt es die wildesten Theorien. «In Italien haben die Leute angefangen, ein Bild zu teilen und behaupten, dass es ein Diagramm eines 5G-Chips ist, der im Impfstoff eingebettet ist», sagt der italienische Softwareentwickler Mario Fusco auf Twitter.

Die Abbildung zeigt einen elektrischen Schaltplan. Zu sehen sind auf dem Bild die Begriffe 5G und vertraulich. Die Absender der Zeichnung will die Leute wohl glauben lassen, dass die Regierungen der Welt beschlossen haben, heimlich einen 5G-Chip in den Impfstoff einzuschleusen, schreibt Popularmecanics.com.

5G-Chip? Nein, Gitarrenpedal!

Nachdem Fusco das Diagramm auf Twitter verbreitete, wurde schnell klar, dass die Abbildung keinen düsteren Plan zeigt. In Wirklichkeit stellt das elektrische Schema die Innereien eines Gitarren-Effektpedals dar. Bei dem Effektgerät handelt es sich genauer um ein Boss Metal Zone MT-2, wie Guitarworld.com präzisiert.

Mittlerweile hat es zahlreiche humorvolle Reaktionen auf den originalen Tweet von Fusco gegeben. «Ich verlange, dass die Wissenschaft mir ROCK AND ROLL in die Adern spritzt», schreibt die Twitter-Nutzerin @Morninggloria. Oder: «Wenn ich meine Musik-Skills steigern will, sollte ich mir den Impfstoff besorgen. Ist das der von Gibson-Pfizer?», fragt @EmosidoEngaad11. Die Nutzerin @britandjack fragt zudem: «Heißt das, wenn ich mich heute impfen lasse, kann ich in zehn Tagen Gitarre spielen?» Oder wie @William_Antonio schreibt: «Das passiert, nachdem du geimpft wurdest»

this is what happens to you after having this vaccine pic.twitter.com/H5kG4aDhFZ — William Antônio (@William_Antonio) December 28, 2020

So amüsant gewisse Kommentare sind – solche Theorien können gefährlich sein. So geistern seit dem Beginn der Pandemie zahlreiche Spekulationen herum. Etwa, dass die 5G-Strahlung für Corona verantwortlich sein soll. In Großbritannien kam es deswegen vermehrt zu Anschlägen gegen Telekommunikations-Anlagen.

(L'essentiel/Tobias Bolzern)