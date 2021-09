Netflix will demnächst Gratis-​​Abo anbieten

Netflix wird wohl in absehbarer Zeit Nutzern ein kostenloses Modell anbieten. In Kenia läuft dazu bereits ein Probelauf. Potentielle Nutzer, die bisher noch kein Abo abgeschlossen haben, können sich für eine kostenlose Nutzung anmelden. Das Gratis-Abo bietet rund ein Viertel des Inhalts der kostenpflichtigen Version, berichtet «Engadget». Die kostenlose Version kommt dabei ohne Werbung aus. Wer sich dafür anmeldet, muss nicht einmal Zahlungsinformationen hinterlegen.

Neue User müssen bei der Anmeldung zum Gratis-Modell nur ihre E-Mail-Adresse nennen, ein Passwort festlegen und bestätigen, dass sie über 18 Jahre alt sind. Eine Beschränkung gibt es neben dem reduzierten Inhalt allerdings noch: Das kostenlose Modell lässt sich bisher nur auf Android-Geräten nutzen, das Streamen am Fernseher ist demnach nicht möglich und Filme sowie Serien lassen sich nicht auf das Endgerät herunterladen, um sie unterwegs oder später anzusehen.

«Großartige Möglichkeit, unseren Service zu erleben»

«Wenn Sie Netflix noch nie gesehen haben – und viele Menschen in Kenia haben das noch nicht –, ist dies eine großartige Möglichkeit, unseren Service zu erleben. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie sehen, können Sie ganz einfach auf einen unserer kostenpflichtigen Tarife upgraden, damit Sie unseren vollständigen Katalog auch auf Ihrem Fernseher oder Laptop genießen können», heißt es dazu in einer Stellungnahme von Cathy Conk, zuständig für Produktinnovationen bei Netflix.

Das kostenlose Modell soll also Nutzer, die Netflix bisher nicht kannten, davon überzeugen, früher oder später für ein Streaming-Abo zu zahlen. Ob der kostenlose Service auf weitere Märkte ausgeweitet wird, ließ das Unternehmen offen, Beobachter und Analysten gingen jedoch davon aus, dass es in den kommenden Wochen auch in weiteren Ländern freigeschaltet werden würde.

(L'essentiel/rfi)