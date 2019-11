Facebook-​​App aktiviert heimlich Handy-​​Kamera

Beim Start der Facebook-App wird im Hintergrund automatisch die Handykamera aktiviert. Twitter-User Joshua Maddux hat die Fehlfunktion entdeckt und offengelegt. Betroffen sind offenbar iPhones mit der Version 13 des mobilen Systems iOS.

Maddux konnte den Bug auf mehreren Handys reproduzieren, auf denen bereits das neuste Update (13.2.2) installiert wurde. Auf Geräten mit älteren Versionen von iOS sowie Android-Smartphones habe er den Bug nicht feststellen können. Nutzer können in den iPhone-Einstellungen der App von Facebook den Zugriff auf die Kamera verbieten.

Facebook hat sich mittlerweile zu der Entdeckung von Maddux geäußert. Es handle sich um einen Bug, der sich in die aktuellste Facebook-App eingeschlichen habe, so ein Sprecher des sozialen Netzwerks. Aufgrund des Bugs sollen jedoch keine Fotos oder Videos auf die Plattform hochgeladen worden sein, so der Sprecher gegenüber Thenextweb.com. Eine Aktualisierung sei in der Pipeline.

(L'essentiel/tob)