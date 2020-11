«Die Sims 4» verschlägt es ins «Schneeparadies»

Ab sofort geht es mit «Die Sims 4 – Ab ins Schneeparadies» für PC, Mac, PlayStation 4 und Xbox One in den ultimativen virtuellen Kurzurlaub. Das zehnte Erweiterungspack für «Die Sims 4» entführt die Spieler in die Winterwelt von Mt. Komorebi, einem neuen Ausflugsziel für Sims, die einen Traumurlaub verbringen oder eine neue Heimat finden möchten.

«Die Sims 4 – Ab ins Schneeparadies» bietet den perfekten Rückzugsort für alle Sims, die beim Wintersport oder auf einer Bergtour einem Adrenalinkick hinterherjagen oder auf achtsamen Spaziergängen und Ausflügen zu den heißen Quellen versuchen, ihre innere Mitte zu finden. Außerdem erhalten die Spieler zudem die Möglichkeit, ihrem Spielerlebnis durch Lebensstile und Gefühle mehr Tiefe zu verleihen.

Abhängig von den Aktionen und Gewohnheiten eines Sims können sich bis zu 16 Lebensstile bilden, die die gelebten Erfahrungen widerspiegeln und dadurch größere Auswirkungen als die Erstelle einen Sim-Merkmale haben. Gefühle zeigen, wie unterschiedlich zwei Sims über ein gemeinsames Erlebnis denken können, und haben einen dauerhaften Einfluss auf die Beziehungen und sozialen Interaktionen der Sims.

