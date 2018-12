Plant Facebook eine eigene Währung für Whatsapp?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Kryptowährungen wie Bitcoin sind seit rund eineinhalb Jahren in aller Munde – und auch in vielen digitalen Portemonnaies. Nun arbeitet Facebook an einer eigenen digitalen Bezahllösung, wie Bloomberg.com berichtet. Damit sollen sich Whatsapp-Nutzer auf einfache Weise untereinander Geld überweisen können.

Weil der Wert von solchen digitalen Währungen stark von Angebot und Nachfrage abhängt und auch nicht vor Spekulation gefeit ist, setzt Facebook offenbar auf einen sogenannten Stablecoin. Dabei handelt es sich um eine Währung, die sich an einen festen Wert klammert – im Beispiel von Facebook an den US-Dollar.

Nicht offiziell

Facebook selbst gibt sich zum Projekt aber noch sehr bedeckt: «Wie viele andere Firmen, sucht Facebook nach Wegen, die Möglichkeiten der Blockchain-Technologie zu nutzen», so ein Sprecher des Unternehmens, und ergänzt: «Wir haben dem nichts anzufügen».

Dass Facebook in den Markt um digitale Bezahllösungen einsteigt, wurde schon länger erwartet. Bereits im Jahr 2014 wurde der frühere Paypal-Chef David Marcus als Chef der Messenger-Abteilung bei Facebook engagiert. Marcus wurde im Mai Chef des Blockchain-Teams bei Facebook und hat ebenfalls ein Amt im Verwaltungsrat der Kryptowährungsbörse Coinbase.

Riesiger Markt

Die Whatsapp-Währung ist noch nicht marktreif, soll aber zuerst in Indien eingeführt werden, denn der Messenger hat dort bereits über 200 Millionen Nutzer. Und laut Zahlen der Weltbank ist Indien auch führend bei der Überweisung von Geld in das Heimatland. Im Jahr 2017 schickten Inder beispielsweise über 69 Milliarden Dollar nach Hause.

Offenbar verspricht sich der Konzern ein ordentliches Wachstum. Denn wenn nur ein Teil der insgesamt 480 Millionen Internet-Nutzer in Indien Zahlungen auf Whatsapp ausführt, würden die Gebühreneinnahmen sprudeln. Falls das Projekt tatsächlich realisiert wird, wäre Facebook zudem das erste Tech-Unternehmen mit einer eigenen Währung.

(L'essentiel/swe)