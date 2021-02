Fan macht Foto mit Paul McCartney und merkt's nicht

Die TikTokerin Mae Archie hat beim durchstöbern ihrer Fotos eine brisante Entdeckung gemacht. Auf einem Foto, bei dem sie einen Zebrastreifen überquerte, ging nämlich niemand geringerer als Ex-Beatle Paul McCartney an ihr vorbei – ohne, dass sie ihn bemerkte.

In ihrem Video auf TikTok flippt Mae Archie komplett aus, als sie erkennt, dass es wirklich der Musiker ist. «Habe Fotos in New York gemacht und als ich nach Hause kam erst gemerkt, dass Paul McCartney mich gephotobombt hat», schrieb sie. In den Kommentaren gab sie an, dass sie auf dem Foto auf ihre Mutter mit der Kamera achtete.

