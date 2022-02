Meta droht mit Shutdown von Facebook und Insta

Der Meta-Konzern versucht, Druck auf Europa auszuüben. In ihrem Jahresbericht an die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (US Securities and Exchange Commission) warnte die Muttergesellschaft von Facebook erneut, dass sie «wahrscheinlich» ihre «wichtigsten Produkte und Dienstleistungen» wie Facebook und Instagram nicht mehr in Europa anbieten könnte. Dies, wenn ein neuer Rahmen zur Regulierung der Übermittlung von Daten der Nutzer ihrer Dienste an ihre Server in den USA nicht verabschiedet würde oder wenn das Unternehmen die derzeitigen Vereinbarungen «oder Alternativen» nicht mehr nutzen dürfte, berichtet City A.M.

«Der Austausch von Daten zwischen Ländern oder Regionen der Welt ist entscheidend, um unsere Dienste und zugeschnittene Werbung anbieten zu können», betonte das Unternehmen in einer Publikation jüngst. Es möchte die persönlichen Daten der Nutzer auf amerikanischem Boden verarbeiten, außerhalb des Schutzrahmens, den die EU mit der strengeren DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union) vorsieht.

Zuvor nutzte der Konzern den transatlantischen Transferrahmen namens Privacy Shield, doch dieser Vertrag wurde 2020 vom Europäischen Gerichtshof aufgrund von Datenschutzverstössen für nichtig erklärt. Die EU, die der Ansicht ist, dass die Daten der Menschen auf der anderen Seite des Atlantiks weniger geschützt sind, und die USA arbeiten seitdem an einer neuen Version des Vertrags. Facebook, dessen Einnahmen und Nutzerzahlen momentan rückläufig sind, wird derzeit von der irischen Datenschutzbehörde untersucht.

(L'essentiel/Reto Bollmann)