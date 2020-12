Erstes E-​​Sport-​​Stipendium für Frauen in Europa

Frauen im E-Sport sind im Jahr 2020 eine Rarität. Selbst auf einer Lan-Party sind meist über 90% der Teilnehmer Männer. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber Pro-Gamerinnen sind immer noch selten. Dies möchte eine englische Universität ändern. Die Universität Roehampton bietet jetzt ein Stipendium an, das sich nur an Frauen richtet. So können sich Gamerinnen mehr auf ihre E-Sport-Karriere konzentrieren. Die Uni fördert so die Diversität und möchte zu einem Hotspot für Female E-Sport werden.

An der Universität möchte man alle Bereiche des E-Sports abdecken. Ob als Kommentatorin, im Marketing oder als Organisatorin, die Frauen werden in einem breiten Spektrum ausgebildet. So lernen die Teilnehmerinnen, wie sie Turniere organisieren oder soziale Medien einsetzen können, um mehr Zuschauer und Zuschauerinnen bei ihren Streams auf der Plattform Twitch zu generieren.

In Asien gibt es solche Stipendien und Unterstützungsprogramme für Frauen schon länger – mit Erfolg. Gerade in Südkorea sind Frauen im E-Sport viel häufiger als bei uns. In Südkorea werden solche Stipendien auch in Vollzeit angeboten, in England müssen die Studentinnen noch an die Universität. Das E-Sport-Stipendium ist rund 1800 Euro wert.

(L'essentiel/Marc Gerber)