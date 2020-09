Diese Whatsapp-​​Nachricht auf gar keinen Fall öffnen

Es sind «unheimliche Botschaften», die auf Whatsapp zurzeit die Runde machen, schreibt Wabetainfo.com. Auf der Website geht es ausschließlich um News rund um den beliebtesten Messenger der Welt. Die Nachrichten enthalten nämlich versteckte Sonderzeichen, die Whatsapp nicht interpretieren kann.

Das führt dazu, dass die App immer und immer wieder abstürzt. Selbst das Schließen und wieder Öffnen der App bringt meist keine Abhilfe. «Der Messenger friert ein und ist dann in einer Endlosschleife gefangen», so Wabetainfo.com. Leider gebe es keine allgemeine Lösung für das Problem.

So schützt du dich

Was aber kann man tun, wenn man eine solche Nachricht erhält? Auf dem Handy sollte man sie auf keinen Fall öffnen. Wenn man auf einem PC bei Whatsapp-Web angemeldet ist, so soll man den Absender blockieren und die entsprechenden Nachrichten löschen. Das soll laut den Wabetainfo-Experten helfen. Zudem: Wurden die bösartigen Botschaften innerhalb einer Gruppe geteilt, so kann man zusätzlich die Datenschutzeinstellung auf nur «Meine Kontakte» oder «Meine Kontakte außer … » ändern.

Immer die Daten sichern

Für Betroffene kommt es unter Umständen noch schlimmer: Es droht der Verlust der gesamten Chat-Historie. Denn wenn man keine Whatsapp-Websitzung offen hat, um die Nachrichten zu löschen, bleibt nur noch die Neuinstallation der App. Ist kein Backup vorhanden, sind dann die Nachrichten weg. «Wir empfehlen darum, mindestens einmal pro Woche die Chatverläufe automatisch zu sichern», so die Experten.

Solche bösartigen Whatsapp-Nachrichten sind keine Neuheit. «Das Problem besteht schon seit Jahren», heißt es auf Wabetainfo.com. So gab es schon in der Vergangenheit ähnliche Fälle mit bösen Chats und unscheinbaren Punkten, die den Messenger in eine Absturzschleife schickten.

(L'essentiel/Tobias Bolzern)