Furzendes Einhorn bringt Elon Musk in Bedrängnis

Tom Edwards (61), ein Töpfer aus Colorado, hat 2010 eine Tasse kreiert, auf der ein furzendes Einhorn gezeichnet ist. Es pupst Elektrizität in ein Ladekabel eines Elektro-Mobils. «Elektroautos sind gut für die Umwelt, weil die Elektrizität dafür aus der Magie kommt», schrieb er damals dazu.

Derart viel Phantasie fand Anklang – bei Elektroauto-Guru und Tesla-Chef Elon Musk. Der twitterte im letzten Jahr ein Bild der Tasse und schrieb dazu: «Meine wahrscheinlich liebste Tasse überhaupt.»

Fortan konnte sich Tassenbastler Edwards über steigende Absätze seines Produktes freuen. Doch hier endet die hübsche Geschichte nicht.

Auf dem Tesla-Zeichenpad und der Weihnachtskarte

Denn Musk verwendete das Einhorn fortan dafür, seine Elektroautos zu bewerben: Seit letztem Jahr erscheint es als Icon für die Zeichen-App auf dem in Tesla-Autos eingebauten Tablet. Darüber hinaus entstand der Eindruck, Musk habe das flatulierende Fabelwesen höchstpersönlich auf seinem beworbenen Tesla-«Sketch Pad» gezeichnet.

Davon erfuhr Künstler Edwards erst, nachdem sich ein Freund einen Tesla gekauft und ihm von der Zeichnung erzählt hatte, die auf dem Tesla-Tablet erschien, wie die Lokalzeitung Denver Westword berichtet. Selbst auf einer von Tesla verschickten Weihnachtskarte war das Motiv zu sehen. Edwards fühlt sich also betrogen, um seine Idee und einen rechten Batzen Geld.

«Ich will, dass sie das Richtige tun»

Das Einhorn sei Teil des Tesla-Marketings geworden, so der Künstler aus Colorado. «Ich liebe den Fakt, dass es in den Autos vorkommt, aber ich will, dass sie das Richtige tun und mich dafür adäquat bezahlen.»

Edwards Tochter trug den Streit dort aus, wo derlei dieser Tage ausgetragen wird: Auf Twitter stellte sie Musk zur Rede und erhielt eine schnöde Abfuhr.

Schnodder-Antwort gelöscht

Musk twitterte zurück, dass Edwards Telsa ruhig verklagen könne. Dies wäre aber «lahm», zumal Edwards und seine Tasse dank ihm, Musk, viel Aufmerksamkeit erfahren und Absatz gefunden hätten. Die schnoddrige Twitter-Replik wurde gelöscht.

Töpfer Edwards will den Streit schnellstmöglich schlichten und hofft darauf, dass Tesla-Chef Musk ein Einsehen haben wird: «Er ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Mensch. Aber auch er steht nicht über dem Urherberrecht.»

