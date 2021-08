Ariane Grande gibt ein Konzert in «Fortnite»

Über «Fortnite» streiten sich oft die Geister. Doch der Entwickler Epic Games macht vor, wie man Konzerte auf die virtuelle Bühne bringt. Letzte Woche kündigte Epic an, dass ein «erfolgreicher Superstar» auftreten wird. Jetzt ist klar: Es handelt sich um Ariana Grande.

Die 28-Jährige wird an der Rift Tour, so heißt der Event, in virtueller Manier ein Konzert geben. In einem Trailer ist sie im Glitzer-Tenue zu sehen. Ihre «Fortnite»-Show findet vom 7. bis 9. August 2021 statt.

Die Rift Tour bietet für eingefleischte Fans auch kosmetische Gegenstände. Die Belohnungen können schon jetzt im Spiel mit Rift-Tour-Aufträgen freigeschaltet werden. Jeder Besucher erhält außerdem als Andenken einen neuen Schirm-Hängegleiter.

Fünf Touren an fünf Daten

Damit Fans aus aller Welt den Live-Event nicht verpassen, wird er gleich fünfmal stattfinden. Außerdem sollen so die Server geschont werden, damit nicht alle auf einmal zugreifen und so das Spiel crashen. Folgende Show-Zeiten wurden festgelegt:

Dafür anmelden können sich Interessierte im Spiel selber.

(L'essentiel/Riccardo Castellano)