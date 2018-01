Welcher Promi versteckt sich hinter diesem Bild?

Kunst entdecken mit Selfies? Ja, bitte. Das zumindest ist das Ziel der Google-App Arts & Culture. In den USA wurde die Funktion kürzlich freigeschaltet. Hierzulande ist das Feature nur mit einem Trick nutzbar. Wie das geht, erklären wir dir weiter unten.

Die Selfie-Funktion hat für Furore gesorgt. Innerhalb kurzer Zeit haben die Nutzer damit bereits über 30 Millionen Fotos gemacht. Per Gesichtserkennung sucht die App historische Doppelgänger in Museen weltweit. Das Selfie wird mit einem gigantischen Fundus an Kunstwerken, Skulpturen und Gemälden abgeglichen.

Wir haben mit der App und ausgedruckten Fotos von Promis den Test gemacht. Die Resultate sind in der obigen Bildstrecke zu sehen. Bei gewissen Prominenten ist die Ähnlichkeit mit ihrem Kunstabbild in der Tat verblüffend, bei anderen etwas weniger.

Ich will das auch!

Wie so oft bei Google werden neue Funktionen erst nur regional freigeschaltet. In diesem Fall heißt das: Die Selfie-Funktion in der kostenlosen App für iOS und Android gibt es vorerst nur in den USA. Glück haben diejenigen, die gerade vor Ort sind. Dann kann die Funktion uneingeschränkt genutzt werden – außer in den US-Bundesstaaten Texas und Illinois.

Wer jedoch einen VPN-Dienst (Virtual Private Network) auf dem Handy nutzt, kann der App vorgaukeln, dass man sich gerade in den USA befindet. Auf dem Markt gibt es zahlreiche VPN-Dienste, die zumindest in der Testversion kostenlos nutzbar sind, etwa die App von Tunnelbear, Express VPN oder Avast.

Wieso es sich außerdem lohnt, eine VPN-App zu installieren, gibt es hier nachzulesen. Ist man dann mit einem Server in den USA verbunden, öffnet man einfach die App Arts & Culture und die Selfie-Funktion erscheint, wenn man ein wenig nach unten scrollt.

Wer jetzt die Stirn runzelt und sich fragt, wie es bei der Sache um den Datenschutz steht: Laut Google werden die Selfies zwar auf einen Server hochgeladen, aber nur für den Zeitraum dort gespeichert, der benötigt wird, um den Doppelgänger zu finden. Sie würden für nichts anderes genutzt, wie Google in einem Blogeintrag erklärt.

(L'essentiel/tob)