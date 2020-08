Leak bestätigt: Die Xbox Series S kommt

Bisher rankten sich nur Gerüchte um mehrere Varianten der kommenden Xbox-Generation, nun ist es praktisch bestätigt: Die Xbox Series S soll neben der «X»-Version als Alternative auf den Markt kommen. Von Microsoft selber gab es noch keine Details. Jedenfalls nicht offiziell: Ihr neuer Controller gelangte nämlich samt Verpackung in die Hände eines Twitter-Users.

And here's a video to show that it's real pic.twitter.com/4SWl3nmsIw — Zak S (@zakk_exe) August 10, 2020

Der Twitter-User Zak S war eigentlich nur auf der Suche nach einem neuen Xbox One Controller. In einer Online-Anzeige konnte er den Drücker für 35 Euro ersteigern. Zu seiner Überraschung war das Design etwas anders als gewohnt, das Steuerkreuz und der Share-Button sind eindeutig aus der neuen Generation. Es handelte sich also um einen Prototyp, der zur noch unveröffentlichten Konsole Xbox Series X gehört.

Auch die Playstation 5 hat zwei Versionen

Der Controller «Robot White», benannt nach der Farbe, ist alleine zwar bemerkenswert, spannend war aber vor allem die Verpackung. Auf deren Seite ist zu sehen, mit welchen Geräten der Controller kompatibel ist. Dort aufgelistet war neben Windows, Xbox One und Mobile auch Xbox Series X/S. Die «X» war schon bekannt, zur «S» wissen wir derzeit aber nicht viel.

Die Bilder und Videos zeigen, dass es sich ziemlich sicher um das echte Ding handelt. Gerüchteweise soll die Xbox Series S etwas weniger Leistung bieten, dafür schonender für das Portemonnaie sein. Auch die Playstation 5 kündigte an, zum Release zwei Versionen zu verkaufen: Neben der Standard-Version wird auch die Digital Edition verfügbar sein, welche ganz ohne Laufwerk auskommt.

(L'essentiel/Riccardo Castellano)