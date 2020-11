Xbox Series X und S bekommt Livestream

Rund um den Erscheinungstermin von Xbox Series X|S am 10. November starten die großen Feierlichkeiten, die den Übergang in die nächste Konsolengeneration einläuten. Europa startet mit im großen Xbox Dream Stream am 9. November um 19 Uhr auf Facebook, Twitter, TikTok und YouTube. Am 10. November folgt der globale Launch-Livestream zu Xbox Series X|S, in dem Spieler aller Nationalitäten, Geschlechter, Gesellschaftsschichten, Generationen und verschiedenster Konsolen sowie Devices feiern und gemeinsam zocken. Die große globale Gaming-Feier beginnt am Dienstag, den 10. November um 20 Uhr auf YouTube, Twitch und Facebook Gaming.

«Fortnite» ist Launch-Titel der Next-Gen-Konsolen

Epic Game gibt bekannt, dass «Fortnite» zum Launch der neuen Konsolen Xbox Series X|S und PlayStation 5 verfügbar sein wird. Bei der Veröffentlichung handelt es sich aber nicht um einen einfachen Port der alten Generation, sondern um gänzlich neue Builds, optimiert für die neuen Konsolen. Alle, die bereits aktive Fortnite-Spieler sind, können mit ihrem bisherigen Fortschritt weitermachen. Ob Veteran oder Neulinge, alle Spieler können ab Day 01, wenn die Konsolen in den jeweiligen Ländern erhältlich sind, mit der «Next-Gen»-«Fortnite»-Erfahrung loslegen. Im Folgenden sind einige der Features von Fortnite, auf den neuen Konsolen, aufgelistet: 4K Auflösung mit 60 FPS, Dynamic Visuals und Physics, schnelleres Beitreten der Matches und Enhanced Split Screen mit 60 FPS.

(L'essentiel/rfi/lu)