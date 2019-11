Deshalb sperrt Whatsapp User ohne Vorwarnung

Artikel per Mail weiterempfehlen

Whatsapp zählt für viele Menschen zum beliebtesten Kommunikationsmittel unserer Zeit. Knapp 1,5 Milliarden Nutzer gibt es weltweit. In letzter Zeit häuften sich aber Berichte, wonach User ohne Vorwarnung gesperrt wurden. Was steckt dahinter? Vor allem Nutzer, die in vielen Gruppen chatten, waren betroffen.

Das Unternehmen Facebook, zu dem Whatsapp seit 2014 gehört, verweist allgemein auf einen Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen. Mehr Auskunft gab es nicht. Und die Beschwerden häuften sich in letzter Zeit.

Vorsicht bei Gruppennamen!

Nach einigen Nachforschungen stellte sich heraus, dass die Ursache für die Sperre mit den Whatsapp-Gruppen zu tun hat. Wer nämlich Mitglied in einer Gruppe mit verdächtigem oder böswilligem Namen ist, wird gesperrt.

In einem Fall berichtete ein User auf Reddit davon, dass er den Namen eines Chats «scherzhaft» in «chld prn» umgeschrieben habe. Der Algorithmus von Whatsapp dürfte aufgrund des Verdachts auf Kinderporno Alarm geschlagen haben. Es wurde nicht nur der betreffende User verbannt, sondern alle Accounts der in der Gruppe befindlichen Nutzer gesperrt.

Sperre kann nicht aufgehoben werden

Weitere User berichteten von ähnlichen Erfahrungen. Ob in einer Gruppe nur drei oder 100 Mitglieder, scheint nicht von Bedeutung zu sein. Die Sperre findet automatisch statt, ohne dass konkrete Chat-Inhalte dabei analysiert werden, denn das ist aufgrund der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Nachrichten nicht möglich.

Die Sperre kann aber nicht aufgehoben werden, da User keinen Widerspruch bei WhatsApp einlegen können. Die einzige Lösung ist, die Handynummer zu ändern. Der gesamte Chatverlauf geht aber verloren, um WhatsApp wieder nutzen zu können.

(L'essentiel)