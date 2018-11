Dieses Video ist nichts für hartgesottene Apple-​​Fans

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Sei vorsichtig mit dem neuen iPad von Apple», rät der Youtuber Jerry Rig Everything seinen 2,8 Millionen Followern. In seinem aktuellsten Video hat er das neuste Apple-Gadget malträtiert. Dazu gehörte auch ein sogenannter Bend-Test. Das Video zeigt, wie er das Gerät mit scheinbarer Leichtigkeit faltet.

«Was uns etwas beunruhigt, ist, wie wenig Mühe der Youtuber zu investieren schien, um das Gerät zu verbiegen», schreibt die Tech-Plattform Theverge.com. Wichtig sei aber, zu betonen, dass es möglich gewesen sei, frühere iPads zu biegen. «Tablets sind dünne Geräte mit großer Oberfläche», heißt es im Bericht.

Parallelen zu einem «Bendgate» wie beim iPhone 6 Plus sehen die Experten bei Theverge.com indes nicht, da die Smartphones im Normalfall eigentlich viel stabiler sind. Der Youtuber Snazzy Labs (siehe Bildstrecke) schreibt dazu: «Dies ist kein iPhone-6S-Plus-Szenario. Niemand versucht, sein iPad Pro in der Mitte zu biegen, und auch im Rucksack dürfte es nicht passieren.» Den Nutzern sei dennoch geraten, das Gadget in eine Hülle zu stecken.

