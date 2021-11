So soll sich Whatsapp verändern

Whatsapp ist weltweit die Nummer 1 unter den Messengern. Doch in den letzten Jahren ist der Kampf um die Spitzenposition für den Marktführer härter geworden. Zuletzt hat eine missglückte Kommunikation rund um neue Richtlinien für einen User-Exodus gesorgt – und die Anmeldungen bei anderen Messengern in die Höhe schnellen lassen.

Darum tüfteln die Macher des beliebten Messengers, der zum Facebook-Konzern Meta gehört, stets an neuen Funktionen. Jetzt sind Hinweise auf ein kommendes Community-Feature aufgetaucht. Damit möchte man die Whatsapp-Nutzerinnen und -Nutzer besser untereinander verknüpfen. So sollen Admins von Gruppen künftig mehr Möglichkeiten erhalten und mehrere Gruppen könnten zu sogenannten Communities zusammengefasst werden.

Erinnert an Discord

Wie genau das in der Realität aussehen könnte, ist noch nicht bekannt. Möglich wäre, dass eine Schule in Zukunft eine Community bildet und die Untergruppen ebendieser einzelne Klassen wären. Ebenfalls wäre es möglich, die Business-Profile so besser zu organisieren. Etwa wenn ein Unternehmen verschiedene Gruppen für die Bereiche Support oder den Verkauf anlegen könnte.

Das Prinzip ähnelt anderen Online-Plattformen wie etwa Discord. Die Admins von Whatsapp-Gruppen sollen außerdem künftig noch einfacher neue Mitglieder mit einem direkten Link einladen können. Sie sollen auch entscheiden können, ob einzelne Nutzerinnen und Nutzer innerhalb der Community aktiv teilnehmen oder nur mitlesen dürfen.

Auch optisch sollen sich die Communities auf dem Messenger von Gruppen unterscheiden. So sind in einer Vorabversion von Whatsapp neue Icons aufgetaucht. Während Gruppen-Chats runde Icons haben, sind die Symbole der Communities eher quadratisch mit abgerundeten Ecken. Wann und ob die neue Funktion auch tatsächlich in die App Einzug hält, ist derzeit noch nicht klar. Die Funktion befinde sich im Entwicklungsstatus, schreibt die Whatsapp-Newsplattform Wabetainfo.com. Von der Testphase bis hin zur Einführung bisheriger Funktionen sind in der Vergangenheit jeweils ein paar Monate vergangen.

Emoji-Suche und Foto-Editor

Neben den geplanten grundlegenden Änderungen gibt es aber auch sonst neue Funktionen, die den Alltag für Nutzerinnen und Nutzer vereinfachen. In der neusten Version des Messengers sind gleich drei Neuerungen enthalten. So gibt es neu eine Suchfunktion für Sticker und Emojis. Tippt man beispielsweise «Haha» in den Chat und wechselt dann in die Emoji-Ansicht, werden direkt passende Symbole vorgeschlagen. Neu wird im Chatfenster auch eine Vorschau für verschickte Links angezeigt. Neu ist auch ein Foto-Editor für die Web-Version des Messengers. Damit lassen sich Bilder nun auch am PC drehen, zuschneiden oder mit Filtern und Stickern versehen.

(L'essentiel/Tobias Bolzern)