«Seit 15 Jahren keine Sicherheitsprobleme»

Beim letzten Treffen von Premierminister Xavier Bettel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel vertrat er die Meinung, dass eine europäische Lösung zur möglichen Beteiligung des chinesischen Konzerns Huawei am europäischen 5G-Ausbau gefunden werden müsse. Ein kategorisches Ausschließen der Marke, die sich mit Spionagevorwürfen für die chinesische Regierung konfrontiert sieht, lehnte er damals genau wie die Bundeskanzlerin ab.

Vincent Lang, Westeuropa-Präsident von Huawei, nahm beim Mobile World Congress in Barcelona am Montag ausführlich Stellung zu den Vorwürfen. Er betont, dass Huawei sich nach 15 Jahren in Europa mittlerweile als einheimische Firma betrachte. «In all den Jahren hat es bei uns in Europa nie Sicherheitsprobleme gegeben.»

Transparenz und Sicherheit

Seinen Standpunkt im Hinblick auf den 5G-Ausbau in Europa formulierte er klar: «Wir möchten, dass 5G als technische Herausforderung gesehen wird und nicht als politische». Politischen Fragen zu den Spannungen zwischen Trump und China, die durch die Spionage-Vorwürfe auch Europa betreffen, wich Vincent Pang aus. Er versicherte aber, dass es «keine versteckte Hintertür in den Netzwerken und Systemen von Huawei gibt». Neben der Sicherheit ist die Transparenz eines der Schlagwörter, die er beim Mobile World Congress am meisten benutzte.

Ob er damit die Bedenken gegenüber seinem Unternehmen zerschlagen kann, bleibt abzuwarten. Schließlich ist der 5G-Ausbau in Europa nicht nur ein prestigeträchtiges, sondern auch extrem lukratives Geschäft, für welches der chinesische Konzern um Vertrauen werben muss.

(Dustin Mertes/L'essentiel)