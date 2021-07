Pinterest verbietet Werbung zum Abnehmen

Pinterest, eine Art Inspirations-Pinnwand mit rund 478 Millionen aktiven Nutzerinnen und Nutzern, will gegen Bodyshaming vorgehen und verbietet neuerdings Diät-Werbeanzeigen. Besonders jetzt, da der Sommer vor der Tür stehe und die Pandemie sich langsam dem Ende nähere, hätten Menschen vermehrt Probleme mit dem eigenen Körperbild, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.

Pinterest is committed to building a safe and inspiring space for all our users. That means looking at ways we can keep evolving our policies, starting today. Read more here: https://t.co/02tPUR2G21 pic.twitter.com/XDsFl02Ryo