Samsungs Falt-​​Handy soll über 1500 Euro kosten

Hersteller Samsung hat letzte Woche in San Francisco ein Handy zum Falten präsentiert. Nun will die Nachrichtenagentur Yonhap aus Südkorea weitere Details zum Gerät in Erfahrung gebracht haben.

Das sogenannte Galaxy F soll demnach im März 2019 erscheinen. Das Falt-Handy könnte teuer werden. Im Bericht ist die Rede von einem Preis von bis zu 1770 Euro. Laut dem Chef der Mobile-Sparte von Samsung, DJ Koh, will der Hersteller im nächsten Jahr eine Million Falt-Handys ausliefern.

(L'essentiel/tob)