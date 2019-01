Diese Tech-​​Neuheiten werden den Alltag prägen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Über rollbare Fernseh-Bildschirme und Tastaturen, bis hin zu fliegenden Taxis und einem Kleider-Falt-Automaten: Auf der diesjährigen Consumer Electronis Show (CES) in Las Vegas wurden viele visionäre Technik-Highlights vorgestellt, die teils schon bis Ende diesen Jahres auf den Markt kommen sollen.

Ob der Otto-Normal-Verbraucher wirklich alle dieser Gadgets und Spielereien braucht, sei mal dahingestellt. Doch fliegende Taxis, die man via Uber buchen kann, würden den Verkehr mancherorts bestimmt entschärfen. So oder so, spannend ist es auf jeden Fall.

(L'essentiel/ap)