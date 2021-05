PS5 soll noch bis 2022 Mangelware bleiben

Wer dieses Jahr mit volleren Laderegalen gerechnet hat, wird wohl oder übel enttäuscht: Playstation-5-Konsolen werden erst im Jahr 2022 wieder in größeren Mengen aufgestockt. Das teilt Sony laut Bloomberg in einem internen Meeting mit Analysten mit.

Bisher habe Sony weltweit nur halb so viele Konsolen verkauft, wie sie gern möchten. Der Tech-Gigant will ähnliche Zahlen erreichen wie die Vorgänger-Konsole PS4. Doch dieses Ziel wird durch verschiedene Gründe behindert.

Große Nachfrage und Chipmangel

Aufgrund der Pandemie ist die weltweite Logistik durch den Lockdown ins Stolpern geraten. Lieferengpässe sind also noch heute zu erwarten. Außerdem ist die Nachfrage nach Unterhaltungselektronik noch nie so gestiegen wie im letzten Jahr. Da die Playstation generell zu den beliebtesten Spielekonsolen der Welt gehört, war der Mangel auch in der Vergangenheit ein Problem, welches nun noch intensiviert wurde.

Weiter sind Komponenten wie Halbleiter-Chips extrem gefragt und ebenfalls Mangelware. Diese werden in der Produktion von Smartphones, Autos und eben auch Game-Konsolen verwendet. «Selbst wenn wir mehr Einheiten produzieren könnten, würden wir die Nachfrage nicht annähernd stillen können», so Sony CFO Hiroki Totoki während des Briefings.

Wie komme ich nun an eine PS5?

Sony werde nun weitere Ressourcen in die Produktion stecken. Bis wieder eine größere Menge verfügbar ist, gilt auch weiterhin: Online-Händler im Auge behalten und bei Verfügbarkeit schnell reagieren. Außerdem werden einige PS5-Konsolen bei diversen Abo-Anbietern als Bonus verkauft.

Ansonsten gibt es Alternativen wie die Nintendo Switch oder Xbox Series X, welche zwar nur bedingt verfügbarer sind aber im Sommer ist mit weiteren Einheiten in den Ladenregalen zu rechnen.

(L'essentiel/Riccardo Castellano)