Netflix springt auf den Tiktok-​​Zug auf

Netflix will auf den Kurzvideo-Trend aufspringen. So hat das Streaming-Unternehmen ein neues Format angekündigt, dass sich «Kids Clips» nennt und sich vorwiegend an ein junges Publikum richtet. Darin sollen kurze Videos gezeigt werden, die sich für Inhalte aus dem gesamten Netflix-Katalog für Kinder bedienen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Netflix den Schritt zu kürzeren Video-Clips auf seiner Plattform wagt. So hat das Unternehmen bereits im März die Funktion «Fast Laughs» lanciert. Dabei werden den Zuschauerinnen und Zuschauern kurze Clips aus dem Netflix-Katalog an Comedy-Filmen, Stand-up-Shows und Filmen angezeigt. Die Funktion ist aber erst in einigen wenigen Ländern und nur auf iPhones erhältlich.

Quer- statt Hochformat

Im Gegensatz zu Tiktok kommen die «Kids Clips» im Querformat daher, wie man es auch von anderen Netflix-Shows und -Filmen gewohnt ist. Außerdem werden Kinder nur zehn bis 20 Clips am Stück anschauen können. Eine endlose Scroll-Funktion wie bei Tiktok wird es also nicht geben, wie Mashable.com beschreibt.

Die neue Funktion wird zuerst für die iOS-App von Netflix ausgerollt. Außerdem wird sie zu Anfang nur in einigen auserwählten Ländern erhältlich sein, darunter den USA, Kanada, Australien, Irland und in spanisch-sprechenden Ländern in Südamerika.

Netflix ist nicht das einzige Unternehmen, das versucht, auf den Tiktok-Trend aufzuspringen. Auch Social-Media-Plattformen versuchen ihre Nutzerinnen und Nutzer mit diesem neune Video-Format noch stärker einzuspannen. So sind auf Instagram beispielsweise die Reels etabliert, Youtube hat Shorts lanciert und selbst Twitter hatte mit Fleets eine eigene Kurzvideo-Plattform ins Leben gerufen – nur um es weniger als ein Jahr später bereits wieder aufzugeben.





(L'essentiel/Dominique Zeier)