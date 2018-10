Die intimsten Sünden anderer Menschen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Anonymität des Internets hilft nicht nur Online-Trollen, ihre gehässigen Provokationen unters Volk zu bringen. Auch Leuten, die sich einfach mal so richtig alles von der Seele reden – oder eben schreiben – wollen, kommt der virtuelle Schutzwall oft entgegen. So möglich in der «Beichthaus»-Gemeinde.

Mit weit über 26.000 Beiträgen seit seiner Entstehung im Jahr 2004 ist «Beichthaus» eine der größten und ältesten Beichte-2-Go-Seiten im deutschen Sprachraum. Von Drogenmissbrauch und kleinkrimineller Energie bis hin zu Gewaltfantasien und teils ziemlich absurden und unterhaltsamen Begebenheiten – der Mitteilungsdrang der Netzgemeinde ist stark.

«Viele der Beichten sind aber so weit unter der Gürtellinie, dass wir bloß zehn Prozent veröffentlichen können», sagt Gründer Robert Neuendorf im Interview mit dem «Focus». Eine Ansammlung der besten Perlen, Abgründe zwischenmenschlicher Probleme und bösartiger Auswüchse hat der Deutsche in seinem Buch «Als ich meine Mutter im Sexshop traf» zusammengestellt.

(L'essentiel/Tillate)