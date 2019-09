Das steckt wirklich im iPhone 11 Pro Max drin

Vor etwas mehr als einer Woche hat Apple seine neusten iPhone-Modelle präsentiert. Diese gibt es in drei Varianten. Das iPhone 11 ist der Nachfolger des iPhone Xr. Das teurere iPhone 11 erhält den Zusatz Pro und eine Dreifachkamera. Zudem gibt es das Pro-Modell auch noch in einer größeren Max-Variante.

Die vietnamesischen Handyreparatur-Experten von Viendidong.com haben nun bereits ein Video veröffentlicht, in dem das iPhone 11 Pro Max auseinandergenommen wurde. Eine der Erkenntnisse daraus ist, dass der Akku über eine um einen Viertel höhere Kapazität verfügt.

Spezielle Form

Apple gibt an, dass der Akku des iPhone-Modells bis zu fünf Stunden länger halten soll als beim Vorgänger, dem iPhone XS Max. Wie der Chefredakteur von Theverge.com, Nilay Patel, berichtete, hält sein neues iPhone mit voller Ladung zwischen 12 und 14 Stunden, was tatsächlich einer Verbesserung von zirka vier Stunden entspricht.

Auch das Aussehen des Akkus hat sich verändert. Im iPhone 11 Pro kommt dieser in einer L-Form daher. Normalerweise sind die Batterien in Handys rechteckig. So kann Apple den Platz optimal nutzen, um so viel Energiespeicher wie möglich in das Gehäuse zu packen. Zudem dürfte eine Verbesserungen der Akkuleistung auch vom neuen A13-Chip ausgehen, der laut Apple äußerst energieeffizient sein soll.

Das Video aus Vietnam ist nur in der Landessprache verfügbar. (Video: Youtube/Dchannel)

