Tiktokerin handelt sich Nintendo-​​Klage ein

Sie lebte, liebte und verkörperte «Pokémon», wo sie nur konnte – nun muss die Tiktokerin Pokeprincxss ihren Usernamen ändern. Grund dafür ist eine Klage von Nintendo, da sich das Unternehmen am gewählten Namen der 23-jährigen Influencerin stört. Er sei zu nahe an der «Pokémon»-Franchise und verletze das Urheberrecht, heißt es bei der japanischen Firma.

Die Tiktokerin muss aber nicht nur ihren Namen ändern, sondern auch ihr Merchandise. Dieses war oft von «Pokémon» inspiriert. So waren auf den T-Shirts, die Pokeprincxss verkaufte, oft Pokebälle oder die Monster der Franchise abgebildet. Dies verletzte ebenfalls das Urheberrecht. Nun fordert der Nintendo-Konzern die Einnahmen, welche die Tiktokerin aufgrund ihres Merchandises eingekommen hat, zurück.

«Ich werde Nintendo unterstützen»

Auf Tiktok und Instagram veröffentlichte Pokeprincxss vor fünf Tagen ihr letztes Video unter diesem Namen. Darin verabschiedet sie sich unter Tränen von ihrer alten Persona. «Danke euch allen für die Liebe und die Unterstützung, die ihr mir in den letzten acht Jahren entgegengebracht habt», sagt sie im Clip.

«Ich weiß, dass es für euch einfach ein Username ist, aber für mich ist es so viel mehr als nur ein Username.» Natürlich sei es schade, dass die Sache, die ihre Kindheit so sehr geprägt und verschönert habe, nun das Unternehmen sei, dass hinter ihr her sei. «An meiner Liebe für ‹Pokémon› wird das nichts ändern, und ich werde Nintendo weiterhin unterstützen», so die Tiktokerin, deren Tattoos mehrheitlich aus «Pokémon»-Darstellungen bestehen.

Unerbittliches Nintendo

Außerdem schreibt die Influencerin, dass sie niemals von einer anderen Marke habe profitieren wollen. «Ich bin aufgebracht, weil ich meinen Namen verliere, aber nicht wegen Nintendo», stellt sie fest. Ihr sei nicht bewusst gewesen, dass sie etwas falsch gemacht habe. Schließlich gebe es auch viele andere Influencer, die Produkte verkauften, die von «Pokémon» oder anderen Nintendo-Kreationen inspiriert worden seien. Seit dieser Woche ist die Influencerin nun unter dem Username Digitalprincxss zu finden.

Nintendo ist dafür bekannt, rigoros gegen Urheberrechtsverletzungen vorzugehen. Wie «Stern» berichtet, verfolgt das Unternehmen beispielsweise unerbittlich Anbieter von Retrogame-Downloads und verschiedenste Fanprojekte, wie beispielsweise das von Liebhabern kreierte und an «Pokémon» angelehnte Spiel «Pokémon Uranium».

(L'essentiel/Dominique Zeier)