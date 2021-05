Gibt Apple Hinweise auf das nächste Musik-​​Update?

Manche Besitzerinnen und Besitzer von iPhones, iPads oder Apple-Computern berichten augenblicklich von einer mysteriösen Nachricht, die aufpoppt, wenn die Musik-App geöffnet wird. Darin heißt es: «Mach dich bereit für eine komplett neue Dimension von Musik!»

Tatsächlich gibt es Gerüchte, dass Apple bereits am Dienstag große Neuigkeiten ankündigen wird, was die Musik-Nutzung auf ihren Geräten angeht, berichtet maclife.de. So soll Apple Music um ein aufregendes, neues Feature erweitert werden.

Dabei soll es sich vor allem um ein Update der Audioqualität handeln. So könnte Apple nun anderen Anbietern nachziehen und, über Apple Music, Lieder in CD-Qualität veröffentlichen. Dies tun bereits Plattformen wie Tidal und Deezer, auch Spotify hat ein ähnliches Update für dieses Jahr angekündigt.

Gleich mehrere Updates

Damit aber nicht genug. In Experten-Kreisen wird gemunkelt, dass am 18. Mai nebst der neuen Audioqualität auch eine neue Generation der Airpods vorgestellt werden könnte. Es würde sich dabei um die dritte Generation von Apples kabellosen Kopfhörern handeln.

Diese sollen sich laut maclife.de optisch an den Airpods Pro orientieren. Allerdings sollen die Silikoneinsätze weggelassen werden. Ebenfalls verzichten soll Apple laut Gerüchten auf die aktive Geräuschunterdrückung. Dafür sollen die Airpods Pro sowie die Airpods Max ein Update erhalten, das die neue Audioqualität von Apple unterstützt. Außerdem sollen sie neu Dolby-Atmos-Sound-Technologie unterstützen, mit welcher man Filme und Serien in besserer Audioqualität schauen kann.



(L'essentiel/Dominique Zeier)