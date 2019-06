Das Gesundheitssystem für die Hosentasche

Welche Rettungsdienste stehen heute Abend zur Verfügung? In welcher Apotheke kann ich meine Medikamente an diesem Sonntag kaufen? Die App «SANTE.lu» bietet Antworten auf all diese Fragen. Sie wurde veröffentlicht, «um den Zugang der Bürger zu Informationen über die öffentlichen Gesundheitsdienste zu erleichtern», teilte das Gesundheitsministerium am Freitagmorgen mit.

Die Anwendung, die kostenlos im Apple Store und bei Google Play für Smartphones und Tablets erhältlich ist, «vereint die relevantesten und am häufigsten konsultierten Informationen aus den Hauptbereichen des Portals «sante.lu», so das Ministerium. Nutzer erhalten auch Gesundheitswarnungen, können Notfallnummern finden oder sich über Organspenden informieren.

Mit der App kann zudem die mobile Anwendung «DispoDoc» aufgerufen werden, die «in Echtzeit die in der unmittelbaren Umgebung des Patienten verfügbaren Hausärzte» sowie deren Öffnungszeiten ermittelt.

(jw/L'essentiel)