Robin Williams bekommt posthum YouTube-​​Kanal

Mitte März veröffentlichte YouTube einen ersten Trailer mit einem kurzen Zusammenschnitt aus vergangenen Bühnenshows des 2014 verstorbenen Schauspielers Robin Williams. Der vielseitige Komödiant schuf nicht nur vor der Hollywood-Kamera unvergessliche Rollen, sondern war auch mit seinen Comedy-Auftritten sehr erfolgreich.

Auf dem neu geschaffenen YouTube-Kanal wollen die Verantwortlichen wöchentlich ein neues Video veröffentlichen, das eines von Williams' legendären Comedy-Programmen zeigt. Bislang sind neben dem Trailer fünf weitere Clips abrufbar.

«'The Official Robin Williams YouTube Channel' feiert das Leben und die komödiantische Genialität von Robin Williams», heißt es auf dem Kanal. «Stellt euch drauf ein, dass ihr bei diesen unvergesslichen und großartigen Performances lachen und weinen werdet.» In Zeiten von Pandemie und Virus-Alltag eine willkommen Abwechslung, die neue Lebensfreude und Hoffnung in die Herzen zaubern wird. Denn «Comedy ist immer optimistisch», wusste schon Robin Williams. «Und deshalb liebe ich sie.»

