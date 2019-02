Das will Apple an seinem März-​​Event zeigen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Was wird der US-Konzern im Frühling zeigen? Klar ist: Im Vergleich zu den Anlässen im Herbst, wo jeweils neue iPhones präsentiert werden, sind die Events im Frühling eher Nebenschauplätze. Was und ob überhaupt neue Hardware gezeigt wird, ist ungewiss.

Dass neue drahtlose Kopfhörer Airpods oder ein Update für den Tablet-Computer iPad Mini gezeigt werden, sei unwahrscheinlich, schreibt Buzzfeed.com. Andere Gerüchte hingegen besagen das genaue Gegenteil. Laut dem Bericht findet der Event am 25. März im Steve Jobs Theater am Hauptsitz in Cupertino statt.

50 Prozent für Apple?

Der Tech-Konzern hat auch Produkte in der Pipeline, die bereits angekündigt, aber noch nicht erschienen sind. Namentlich die Ladematte Airpower. Es ist möglich, dass das Gerät bis im Frühling bereit steht. Gerüchte gibt es auch um einen neuen Homepod-Lautsprecher und einen Video-Streamingdienst.

Der Event soll unter anderem auch den Start einer neuen Dienstleistung, einer Art «Netflix für News» beinhalten. Apple verhandle mit US-Medienhäusern über ein Abo-Angebot, bei dem Inhalte verschiedener Anbieter für eine monatliche Gebühr zugänglich wären. Der iPhone-Konzern wolle davon einen außergewöhnlich hohen Erlösanteil von etwa 50 Prozent behalten, schreibt das Wall Street Journal.

50:50 oder 70:30?

Das stoße auf Widerstand bei den Verlagshäusern. Sie seien unzufrieden damit, dass sie nach Apples Plänen weder E-Mail-Adressen noch Kreditkartennummern der Abonnenten bekommen, heißt es weiter.

Über ein solches Angebot wird bereits seit einiger Zeit spekuliert. Apple kaufte vor knapp einem Jahr die App Texture, die auf Abo-Basis Zugang zu diversen Magazinen gewährte. Beim Verkauf digitaler Inhalte wie Apps und Musik oder virtueller Güter in Spielen hat sich eine Umsatzaufteilung etabliert, bei der 30 Prozent an den Plattform-Betreiber gehen.

