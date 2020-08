Japan testet fliegende Autos

Fliegende Autos klingen wie etwas, das nur in Sci-Fi-Filmen oder Zukunftsprojektionen existiert. Die japanische Regierung sieht dies aber anders. Wie die Japan Times berichtet, arbeitet das Unternehmen Sky Drive mit Unterstützung der Regierung schon seit einiger Zeit an der Herstellung von fliegenden Fortbewegungsmitteln, in denen Einzelpersonen oder kleine Gruppen Platz finden.

Das Newsportal bezeichnet die Erfindung als eine «Mobilitäts-Revolution». Tatsächlich ist der CEO von Sky Drive, Tomohiro Fukuzawa, davon überzeugt, dass bereits im Jahr 2050 jeder Mensch in Tokio solche fliegenden Transportmittel verwenden wird und somit innerhalb von nur zehn Minuten von einem Ende der Stadt ans andere gelangen kann. Die japanische Regierung plane sogar so weit, dass die Fortbewegungsmittel von Sky Drive bereits im Jahr 2023 kommerzialisiert werden könnten.

Passt auf einen Parkplatz

Tatsächlich ist Sky Drive nicht das einzige Unternehmen, das versucht, fliegende Autos zu bauen. Auf der ganzen Welt laufen augenblicklich rund 100 solche Projekte, unter anderem auch bei Firmen wie Boeing, Airbus und Uber. Die fliegenden Autos, die Sky Drive vorgestellt hat, sind aber um einiges kleiner als alle bisherigen Projekte und sollen sogar in eine herkömmliche Parklücke passen.

Anstelle der Reifen verfügen die «Autos» von Sky Drive über vier Propeller, die unter der Kapsel, in der die Insassen Platz finden, angebracht sind. Das «Auto» ist außerdem batteriebetrieben. Mit dieser Ausrüstung ist es der Drohnen-ähnlichen Maschine theoretisch möglich, bis zu 100 Kilometer pro Stunde zu fliegen. Zum ersten Mal wurde ein solcher Prototyp im vergangenen Dezember vorgestellt.

Lufttaxis

Diesen Sommer sollen die Transportmittel nun zum ersten Mal komplett getestet werden. Anschließend kann sich der Sky-Drive-CEO vorstellen, dass es relativ schnell zum kommerziellen Einsatz der Maschinen kommen kann. «Uns schwebt vor, schon bald eine Art Lufttaxi zu lancieren, das Menschen in Großstädten von einem Ort zum anderen bringen kann.» Zu Anfang sollten die Taxis laut Fukuzawa aber ausschließlich über Wasser zum Einsatz kommen, da es noch zu gefährlich sei, über große Menschenmengen zu fliegen.

Auf längere Sicht sei das Ziel des Unternehmens, bis ins Jahr 2028 mindestens 100 Luftfahrzeuge verkauft zu haben. Jedes Modell koste dabei so viel «wie ein teures Auto».

