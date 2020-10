Streamer Ninja verlangt nach einer «Fortnite»-​​Liga

Der «Fortnite»-Streamer Ninja schlägt für die Zukunft einen neuen Liga-Modus für das Onlinegame vor. Darin sollen Hacker und Co. keine Chance mehr haben, die Turniere durch ihr Eingreifen zu ruinieren. Ninja hat in einer mehrminütigen Audio-Aufnahme seine Meinung zum E-Sports und einem möglichen Liga-Modus geäußert. Durch diese Maßnahme soll laut Ninja auch der Spielspaß bei den E-Sportlern zurückkommen. Neues Terrain betreten sie damit nicht: Viele große Spiele wie «Call of Duty» oder «League of Legends» haben bereits seit längerem einen Liga-Modus für die E-Sportler eingeführt.

Ein Hacker oder Streamsniper konnte den E-Sportlern innerhalb von wenigen Minuten die Chancen auf den Turniersieg und damit oftmals auf eine Menge Geld zerstören. Epic Games soll laut Berichten einen Plan haben, wie sie Hacker und Cheater für die kommenden Fortnite Champion Series (FNCS) bekämpfen. Ob sie schon auf Ninja gehört haben, wird sich zeigen.

Gegenstimmen werden laut

Einige Angehörige der «Fornite»-Community sind jedoch der Meinung, dass man so den Anfängern die Chance verwehrt, bei einem Turnier für eine Überraschung zu sorgen, da sie durch die Aufnahmebedingungen nicht in die Liga kämen.

Im Moment ist es für jeden Spieler möglich, bei den Turnieren von Epic Games mitzumachen und sich somit überraschend an die Spitze zu spielen. Eines ist allerdings auch den Anfänger-Spielern klar: Epic Games muss etwas gegen die Hacker und Cheater unternehmen.



(L'essentiel/nicik_01)