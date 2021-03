Whatsapp führt eine lang ersehnte Funktion ein

Während der Arbeit haben viele Menschen am Computer die Web-Version des Chat-Services Whatsapp geöffnet. So funktioniert die Kommunikation mit Arbeitskollegen, Freunden oder der Familie rasch und problemlos, ohne den Fokus weg vom Computer auf das Smartphone richten zu müssen. Sobald es aber um Video-Calls geht, muss man auf andere Dienste wie Zoom oder Google Meets umstellen. Denn Whatsapp ermöglicht zwar Video-Anrufe vom Smartphone aus, bisher war dies vom Computer aus aber nicht möglich.

Das soll sich nun ändern. In einem Blogpost hat Whatsapp die neue Video-Call-Funktion für Desktop angekündigt. Darin heißt es: «Während dem letzten Jahr haben wir einen signifikanten Anstieg an Anrufen beobachtet, die über Whatsapp getätigt wurden und oft sehr lange andauerten. An Neujahr brachen wir alle Rekorde mit 1.4 Milliarden Voice- und Video-Calls. Da noch immer so viele Menschen von ihren Geliebten weit entfernt sind und sich viele Personen an eine neue Art zu arbeiten gewöhnen müssen, möchten wir Whatsapp-Konversationen so nahe an persönliche Interaktionen bringen wie nur möglich, egal auf welchem Gerät.»

Ende-zu-Ende verschlüsselt

So sollen Video-Calls auf dem Desktop die Zusammenarbeit mit Kollegen vereinfachen oder es ermöglichen, die Familie auf einem größeren Bildschirm zu sehen. Dabei werden sowohl horizontale als auch vertikale Videos unterstützt.

Whatsapp-Video-Anrufe sind auch auf dem Computer Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Das bedeutet, dass Whatsapp weder sehen noch hören kann, was in einem Video-Call vor sich geht. Diesen Punkt hebt das Unternehmen deshalb heraus, da es in den letzten Monaten immer wieder zu Kritik gekommen ist, was Whatsapps Privatsphäre-Einstellungen angeht.

Zwei Teilnehmende

Vorerst veröffentlicht Whatsapp die neue Funktion erst für zwei Gesprächspartner. In Zukunft sollen aber auch Gruppen-Video-Meetings möglich sein. Um das neue Feature benutzen zu können, muss die Desktop-App von Whatsapp heruntergeladen werden. Dort kann man sich ähnlich wie bei Whatsapp-Web mit einem QR-Code anmelden.

Wer einen Video-Anruf starten möchte, klickt einfach auf den gewünschten Kontakt und dann auf das Video-Symbol (siehe Bildstrecke). Dazu benötigt wird eine Kamera – falls es sich um einen Video-Call handelt – und ein Mikrofon. Momentan ist die Applikation für Windows 10 und macOS 10.13 und neuer erhältlich.

