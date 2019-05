Diese Insta-​​Stories erzählen vom Holocaust

Wie kann die Erinnerung an den Holocaust wach gehalten werden? Das war die Frage, die die Macher von «Eva Stories» angetrieben hat. Das junge Publikum, an das sie mit dem Projekt ran wollten, geht selten ins Museum. Also sollte die Geschichte eben dahin kommen, wo sich die nächste Generation aufhält: Das Gedenken an den Holocaust musste auf die Social Media Plattformen kommen.

Die Insta-Stories basieren auf den Tagebüchern der ungarischen Jüdin Eva Heyman. Sie wurde von den Nazis in Auschwitz ermordet. In insgesamt 70 Stories wird Evas Schicksal vom Einmarsch der Wehrmacht in Ungarn bis zur Deportation nach Auschwitz erzählt.

Zum Holocaust-Gedenktag in Israel wurde am Donnerstag der sechs Millionen Juden gedacht, die während des Holocausts von den deutschen Nationalsozialisten und ihren Helfern ermordet wurden. Die Zahl antisemitischer Vorfälle hat nach einem israelischen Bericht im vergangenen Jahr weltweit deutlich zugenommen.

(mb/L'essentiel)