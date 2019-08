Das passiert, wenn dir eine Drohne an den Kopf knallt

Man kann sich vorstellen, dass es nicht gut endet, wenn eine Drohne mit voller Geschwindigkeit jemandem an den Kopf knallt. Was jedoch genau passiert, versuchte die US-Forschungsallianz Assure unter der Leitung der University of Alabama in Huntsville herauszufinden.

In einer 18 Monate lang dauernden Studie wurde untersucht, welche potentiellen Verletzungen entstehen, wenn eine im Handel erhältliche Drohne in den Kopf eines Menschen hineinfliegt. Zusätzlich sollten bei der Forschung auch Sicherheitsmaßnahmen für Drohnen entwickelt werden.

Test mit Dummies

In der Studie fand man heraus, dass kleine Drohnen, die hauptsächlich aus Plastik bestehen, sehr flexibel und elastisch sind. Das bedeutet, dass bei einem Aufprall eine beträchtliche Menge der Energie absorbiert wird, wie Forschungsleiter David Arterburn erklärt.

Insgesamt wurden 512 Tests und Simulationen mit 16 verschiedenen Drohnen durchgeführt. Unter anderem wurden auch bekannte Modelle wie die DJI Phantom oder die Mavic Pro eingesetzt. Am häufigsten wurden bei den Dummies Schnittwunden und Prellungen registriert.

Schwerer Augenschaden

Insgesamt sei neben dem Gewicht und der Geschwindigkeit die Ausrichtung entscheidend, welche die Drohne bei einem Aufprall habe. So sei es weniger gefährlich, nur von einem der Rotoren getroffen zu werden, da die Drohnen hierbei dazu neigten, sich vom Aufprallpunkt wegzudrehen.

Gefährlicher sei es hingegen, wenn man genau zwischen den Rotorenarmen von der Drohne getroffen werde, denn so pralle das ganze Gehäuse direkt auf den Körper. Auch zeigten die Resultate der Tests, dass der Einschlag einer Drohe, die auf dem Kopf steht, mehr Schaden verursachte.

Bei der Untersuchung kam es nur in einem Fall zu einem Vorfall mit einem schweren Augenschaden. Die Assure-Allianz gibt an, dass die rotierenden Propeller von Drohnen mit vier Motoren bei einem Unfall gefährlich für die Augen sein können. Hersteller sollten darum ihre Fluggeräte nur mit einem Propellerschutz anbieten. Dass ein Mensch durch den Zusammenstoß mit einer kleinen Drohne sterben würde, sei zwar theoretisch möglich, aber äußerst unwahrscheinlich, so die Studienautoren.

