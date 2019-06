Wer das macht, wird von Whatsapp angezeigt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die unautorisierte Nutzung des Messengers Whatsapp wird nicht weiter toleriert. Dies hat die Whatsapp-Besitzerin Facebook auf einer Google-Konferenz Anfang Juni angekündigt.

Der Maßenversand von Newslettern über Whatsapp bewegte sich bisher in einer Grauzone. Ab Ende Jahr soll sich das ändern. Dann werde der Maßenversand geahndet, steht es in den aktualisierten FAQ des Messengers. «Ab dem 7. Dezember 2019 wird Whatsapp rechtliche Schritte einleiten, wenn Nutzer an einem Regelverstoß beteiligt sind oder andere dabei unterstützen», heißt es dort.

Spam eindämmen

Diese Drohung richtet sich nicht primär an private Nutzer, sondern an Unternehmen, die den Messenger nutzen, um damit automatisiert massenhaft Nachrichten zu versenden. Dabei dürfte es Facebook weniger um Firmen gehen, die den Dienst nutzen, um Informationen zu verbreiten, sondern darum, Spam einzudämmen.

Anfang Jahr hat Facebook offengelegt, dass jeden Monat rund zwei Millionen Whatsapp-Konten gesperrt werden. Drei Viertel davon würden mit einem speziellen Algorithmus automatisch erkannt.

Was heißt das für mich?

Wer als Nutzer Newsletter abonniert hat, hat keine Konsequenzen zu befürchten, schreibt Techbook.de. Da der Verstoß gegen die Regeln immer nur von den Versendern ausgehe.

Dennoch könnten Privatpersonen durch den Maßenversand von Nachrichten ins Visier der Betreiber geraten. Nämlich dann, wenn sie über die sogenannte Broadcast-Funktion regelmäßig und sehr viele Nachrichten versenden, die den privaten Gebrauch klar übersteigen, so Techbook.de.

Whatsapp für Firmen

Es ist nicht der erste Schritt in diese Richtung. So hat Whatsapp das Weiterleiten von Nachrichten im Januar 2019 stark eingeschränkt. Dies, um der Verbreitung von Fake News den Riegel zu schieben.

Whatsapp verweist in seinen AGB auch darauf, dass Firmen nicht den regulären Messenger nutzen sollen. Dieser sei nur für private Personen gedacht. Unternehmen sollen die Whatsapp-Business-App verwenden, um mit Kunden zu interagieren.

