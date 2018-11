Nachrichten löschen wird bald möglich sein

Artikel per Mail weiterempfehlen

Hupps! Das Gefühl kennen viele, eigentlich wollte man die peinliche oder schlecht formulierte Nachricht löschen, nun ist sie aber trotzdem gesendet worden. Lange konnte man beim Facebook-Messenger daran dann nichts mehr ändern. Diese Zeiten sollen jedoch bald Vergangenheit sein.

Seit ein paar Monaten biete Whatsapp die Funktion des Nachrichten-Löschens an – nun will Facebook diesen ebenfalls einführen. So lässt es sich zumindest aus der Ankündigung der neuen iOS-Version 191.0 der App herauslesen. Verschickte Nachrichten können dann innerhalb von einer Zehn-Minuten-Frist wieder gelöscht werden.

Wann diese Funktion nutzbar sein wird, ist jedoch nicht bekannt. Auch ob Android-Nutzer diese Funktion erhalten werden, ist noch offen.

(L'essentiel)