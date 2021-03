Netflix geht gegen Teilen von Accounts vor

«Wenn du nicht mit dem Besitzer dieses Accounts zusammenwohnst, brauchst du deinen eigenen Account, um weiterzuschauen»: Diese Meldung poppte laut dem Branchenportal «The Streamable» neuerdings bei manchen Nutzern auf dem Bildschirm. Um den Dienst weiter zu nutzen, sollen die User ihren Account mit Hilfe eines zugesandten Codes verifizieren oder selbst einen kostenlosen Test-Account für 30 Tage erstellen. Bisher erschien der Hinweis offenbar nur auf Fernsehgeräten.

Laut Netflix selbst handelt es sich um einen Testlauf bei einigen ausgewählten der weltweit rund 200 Millionen Nutzer des Streaming-Dienstes. Der Test solle «sicherstellen, dass Zuschauer autorisiert sind, Netflix zu nutzen», so ein Sprecher von Netflix gegenüber der Plattform. Unklar sei, ob die kontaktierten Nutzer alle über die selbe IP-Adresse verfügen müssen, um als Mitglieder des selben Haushaltes zu gelten. Denn laut den AGB des Konzerns ist eine Mehrfach-Nutzung nur durch Mitglieder des selben Haushaltes erlaubt.

Bisher noch keine Konsequenzen

Wer auf den Aufruf am TV-Bildschirm nicht reagiert oder auf «später verifizieren» klickt, hat noch nichts zu befürchten. Bisher hat Netflix noch keine Anstrengungen unternommen, diese Regel durchzusetzen – außer die Zahl der erlaubten Geräte je nach Typ des Abos zu limitieren. Allerdings wird dadurch nicht verhindert, dass sich weitere Nutzer einloggen. Das könnte sich künftig ändern. Chief Product Officer Greg Peters sagte bereits im Oktober 2019, man behalte die Situation im Auge: «Wir prüfen konsumentenfreundliche Wege, um die Sache durchzusetzen.» Die technischen Möglichkeiten für eine effektive Kontrolle sind jedenfalls bereits vorhanden.

Dies könnte sich allerdings als heikel erweisen, denn Netflix will kaum riskieren, seine Kunden zu verärgern. Zudem konnte der Dienst während der Pandemie über 30 Millionen neuer Kunden gewinnen und in vielen Regionen wurden kürzlich die Abo-Preise erhöht. Doch in einem zunehmend umkämpften Umfeld dürfte jeder zahlende Kunde zählen.

