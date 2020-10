Fällst du auf diese Betrüger-​​Mails rein?

Mit der Rückkehr ins Homeoffice, die momentan für viele Arbeitnehmer ansteht, steigen auch die Sicherheitsrisiken im Internet wieder an. Denn viele Personen haben auf ihren Privat-Computern weniger Sicherheitsprogramme installiert oder beginnen nun, private und berufliche Accounts zu mischen. Laut der «Threat Analysis Group» von Google werden die Betrugsmaschen von Cyberkriminellen immer ausgefeilter und nutzen die momentane Situation schamlos aus.

So hat das Experten-Team bereits zu Beginn der Pandemie im März und April pro Tag rund 18 Millionen Malware- und Phishing-E-Mails, die in Zusammenhang mit dem Thema Covid-19 stehen, gefunden, wie es in einem Google-Blogbeitrag heißt. Darüber hinaus wurden jeden Tag mehr als 240 Millionen Covid-bezogene Spam-Nachrichten verschickt.

Tatsächlich sind viele Menschen nicht sonderlich gut darin, Phishing- und Betrugs-E-Mails zu erkennen. Zu diesem Zweck hat Google ein Quiz erstellt, in welchem jeder und jede selbst testen kann, wie aufmerksam er oder sie beim Lesen solcher E-Mails ist. Das Quiz findest du unter diesem Link.

So schützt du dich

Es gibt einige Dinge, die getan werden können, um die Sicherheit zu Hause im Homeoffice, aber auch beim privaten Gebrauch des Internets zu verbessern. Im Fall von Phishing-Mails ist es wichtig, sofort aufmerksam zu werden, wenn in einer E-Mail nach persönlichen Informationen wie der Adresse, dem Benutzernamen, Passwörtern oder den Bankverbindungen gefragt wird.

Außerdem können in E-Mails falsche Webseiten verlinkt sein. Diese imitieren den Web-Auftritt bekannter und vertrauenswürdiger Unternehmen und sind häufig nur schwierig von den echten Websites zu unterscheiden. Oft geben nur einzelne Buchstaben oder Wörter, die der URL hinzugefügt wurden, einen Hinweis darauf, dass es sich um eine gefälschte Website handeln könnte.

Zwei-Faktor-Authentifizierung

Mark Risher, Sicherheitsexperte bei Google, rät außerdem, darauf zu achten, dass man berufliche E-Mail-Konten ausschließlich für arbeitsbezogene Zwecke nutzen sollte. Denn Unternehmenskonten haben oft zusätzliche Sicherheitsfunktionen, die berufsbezogene Informationen vertraulich behandeln. Daher sei es wichtig, das private und das berufliche E-Mail-Konto stets zu trennen.

Außerdem sollte überall die Zwei-Faktor-Authentifizierung eingeschaltet sein. Dies gilt insbesondere für Online-Banking-Dienste oder berufliche Accounts mit sensiblen Daten. Denn so kann verhindert werden, dass Betrüger, die bereits über einen Account-Namen und das Passwort verfügen, Zugriff auf vertrauliche Informationen und Konten erhalten.

(L'essentiel/Dominique Zeier)