So holst Du gelöschte Nachrichten zurück

Gründe, eine verschickte Whatsapp-Nachricht zu löschen, gibt es viele: Man hat sich vertippt, eine Nachricht aus versehen an die falsche Person verschickt oder möchte sein Statement aus einem anderen Grund wieder zurückziehen. Dies funktioniert sowohl in Gruppen- als auch in Einzelchats. Was zurück bleibt, ist die Benachrichtigung: «Diese Nachricht wurde gelöscht».

Manchmal sind die Finger aber auch etwas zu schnell und löschen Nachrichten, obwohl man sie eigentlich nochmals hätte sehen wollen. Ganz verloren sind diese Messages allerdings nicht, selbst wenn sie im Chat-Verlauf nicht mehr zu sehen sind. Wie man solche gelöschten Nachrichten doch nochmals anschaut, verraten wir dir hier.

Wiederherstellung dank Backup

Möglich ist dies dank der Backup-Funktion von Whatsapp. In den Einstellungen kann festgelegt werden, ob Whatsapp-Chats niemals, täglich, wöchentlich oder monatlich in einen Cloud-Server geladen werden sollen. Dies geschieht meist mitten in der Nacht, wenn das Telefon sowieso nicht benutzt wird und nur wenige neue Nachrichten eintreffen.

Wie «The Sun» beschreibt, werden in diesem Backup auch gelöschte Nachrichten abgespeichert. Wer diese wiederherstellen möchte, muss bloß die Whatsapp-App vom Handy löschen und wieder neu installieren. Dabei wird gefragt, ob man die abgespeicherten Chat-Verläufe wieder herstellen möchte. Meist wird diese Funktion verwendet, wenn man das Handy wechselt und Whatsapp dort neu installiert.

Ein Klick auf «Ja» reicht aus, und schon sind die Chat-Gespräche wieder auf dem Handy zu finden – inklusive der gelöschten Nachrichten, die nun wieder lesbar sind. Natürlich funktioniert dies aber nur mit eigenen Nachrichten, die gelöscht wurden und nicht mit jenen, die von anderen Personen entfernt worden sind.

