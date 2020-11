Katzen bekommen eine Übersetzer-​​App

Jeder, der ein Haustier besitzt, hat sich wohl schon einmal gewünscht, dessen Gedenken lesen oder Äußerungen verstehen zu können. Ein ehemaliger Amazon-Alexa-Angestellter will dies – zumindest für Katzenbesitzer – wahr werden lassen.

Möglich werden soll dies mithilfe seiner neuen App Meowtalk – Katzenübersetzer. Darin können die Laute einer Katze aufgezeichnet werden, und die App schlägt daraufhin mögliche Übersetzungen für das Miauen vor. So wird ein Gefiepse plötzlich zu «Ich liebe dich» und ein etwas kräftigeres Miauen wird als «ich bin gerade auf der Jagd» übersetzt.

«Füttere mich»

Augenblicklich erkennt und übersetzt die App 13 verschiedene Katzenäußerungen. Dazu zählen unter anderem auch «Füttere mich», «Ich bin wütend» und «Lass mich allein». Da Katzen laut Forschern aber im Unterschied zu Menschen keine gemeinsame Sprache kennen, lernt die App, für jeden neuen Stubentiger individuelle Ausdrücke und Laute zu erkennen, berichtet die BBC.

So können Katzenbesitzer in der App verschiedene Katzenprofile für ihre Haustiere anlegen. Bei jedem Profil kann anschließend individuell angegeben werden, was ein bestimmter Laut bedeutet. Damit soll die App nach und nach lernen, jede Katze individuell verstehen zu können.

Übersetzerhalsband

Laut Javier Sanchez, dem Technical Programmer von Akvelon, dem Unternehmen, zu welchem Meowtalk gehört, ist es das Ziel, irgendwann einmal ein intelligentes Katzenhalsband programmieren zu können. Dieses soll Katzenlaute in Echtzeit übersetzen können. Damit würde also eine menschliche Stimme aus dem Halsband sofort übersetzen, wenn eine Katze einen Laut von sich gibt.

«Ich glaube, diese Technologie ist jetzt wichtiger denn je», so Sanchez. «Mit all dem Social Distancing sind momentan viele Leute allein mit ihrer Katze zu Hause. Dank dieser App können sie nun mit ihrer Katze kommunizieren oder zumindest verstehen, was das Tier möchte, um eine wichtige Beziehung zu ihm aufzubauen.»

Die App kann im Google Play Store und im App Store von Apple heruntergeladen werden.



(L'essentiel/Dominique Zeier)