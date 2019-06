Google Maps will gegen Taxi-​​Abzocker vorgehen

Wer im Ausland oft mit dem Taxi unterwegs ist, dem ist das Problem der Abzocke durchaus bekannt. Obwohl das Ziel nur wenige Blocks entfernt ist, düst der Taxi-Fahrer durch die halbe Stadt. Das Ergebnis: eine sehr teure Fahrt.

Immer mehr Menschen verwenden wegen dieser Problematik Google Maps und weisen den Fahrer auf allfällige Abweichungen hin. Nun will der Internet-Gigant den Prozess mit einer neuen Funktion noch verbessern.

Wie «xda-defahrradpers» schreibt, soll in einem Update ein entsprechender Warnmodus eingebaut werden. Wenn dieser aktiviert ist, schlägt das Smartphone Alarm, sobald sich der Fahrer mehr als 500 Meter von der kürzesten Route entfernt.

Schutz auch vor Entführung

Natürlich kann es sein, dass der Fahrer die Route mit dem ungewöhnlich hohen Verkehrsaufkommen erklärt – auch das soll durch das neue Update überprüft werden können.

Zurzeit wird der neue Modus in Indien getestet. Kein Wunder: Die Metropolen wie Mumbai und Delhi sind bekannt für die Abzocke von nicht ortskundigen Touristen. Wann das Update auch in Europa erhältlich ist, steht noch in der Google-Cloud, ist also noch nicht bekannt.

Doch nicht nur gegen die Abzocke will die Get off-route alerts vorgehen. Sie soll auch vor einer potenziellen Entführung oder vor Vergewaltigung schützen. Die Route bleibt nämlich gespeichert.

(L'essentiel/fss)