Facebook löscht Pro-​​Donald-​​Trump-​​Gruppe

Donald Trump gießt weiter Öl ins Feuer: Der amtierende US-Präsident sprach in einer 17-minütigen Rede am Donnerstagabend erneut von «Wahlbetrug». Dabei las er eine Liste von Vorwürfen ab, ohne konkrete Beweise zu liefern. Das veranlasste US-TV-Sender, darunter ABS, CBS und NBC, die Liveschaltung zu unterbrechen. «Der Präsident hat eine Reihe Falschaussagen gemacht», erklärt der <NBC-Nachrichtensprecher Lester Holt.

Donald Trumps Rhetorik ist dabei längst in die sozialen Medien übergeschwappt. Parolen wie «Stop the count» oder «Stop the steal» hallen auf Twitter, Facebook und anderen Plattform nach – auch weil sie der Präsident dort im Wortlaut weiterverbreitet. Das Wahlkampfteam von Trump hat gegen die Auszählung der Stimmzettel bereits Klagen eingereicht. Richter in den US-Bundesstaaten Michigan und Georgia haben diese abgewiesen.

STOP THE COUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

Aufruf zu Gewalt

Dass soziale Medien ein guter Nährboden für Desinformationen sind, zeigt sich an diesem Beispiel erneut. So hat eine Facebook-Gruppe mit dem Namen «Stop the steal» in wenigen Stunden mehr als 360.000 Mitglieder gefunden. Etwa alle zehn Sekunden kamen 1000 neue dazu, wie Spiegel.de berichtet. Jetzt hat Facebook die Seite gelöscht. «Es gab besorgniserregende Aufrufe zur Gewalt von einigen Mitgliedern der Gruppe», erklärt ein Sprecher des Unternehmens gegenüber TMZ.com.

Auch andere soziale Netzwerke gehen gegen Falschinformationen rund um den Wahlprozess vor. So hat der Kurznachrichtendienst Twitter jüngst gleich mehrere Tweets des US-Präsidenten markiert: «Einige oder alle der Inhalte, die in diesem Tweet geteilt werden, sind umstritten und möglicherweise irreführend in Bezug auf die Beteiligung an einer Wahl oder einem anderen staatsbürgerlichen Prozess», heißt es in dem Hinweis.

Im Vorfeld der US-Wahlen gingen gleich mehrere Plattformen gegen die Verschwörungstheorien von QAnon vor. Im August hatte Facebook 800 Gruppen, 100 Seiten und 1500 Anzeigen mit Verbindungen zu QAnon blockiert. Für mehr als 10.000 Instagram-Konten, 440 Facebook-Seiten und fast 2000 Facebook-Gruppen wurden zudem Restriktionen verhängt, um die Reichweite der Inhalte einzuschränken. Auch mehr als 300 Hashtags mit Bezug auf die Verschwörungstheorie wurden in den Netzwerken blockiert.

(L'essentiel/Tobias Bolzern)