F1 2020 ehrt Michael Schumacher

F1 2020, das offizielle Videospiel der FIA Formula One World 2020 Championship, erscheint im Juli 2020 weltweit für PlayStation 4, Xbox One, und erstmalig auch für Google Stadia. In der gleichen Saison, in der Lewis Hamilton den Weltmeisterschafts-Rekord von sieben Gewinnen knacken will, feiert Codemasters die Karriere des derzeitigen Rekordhalters mit einer «Michael Schumacher» Deluxe Edition.

Diese beinhaltet exklusive Inhalte und drei Tage Vorabzugang zum Spiel. Mit dem Modus «Mein Team» gibt es auch eine große Premiere. Dieser neue Spielmodus erlaubt es virtuellen Rennfahrern, ihr eigenes F1-Team zu erstellen und als Fahrer-Manager wichtige Entscheidungen zu Sponsoren, Motorlieferanten und Team-Kollegen zu treffen. Weiter dabei ist der «Karriere»-Modus.

Split-Screen kommt zurück

Neu ist auch die Wahl der Saison-Länge. Spieler haben die Wahl zwischen der vollen Saison mit 22 Rennen und kürzeren Optionen mit 10 oder 16 Rennen, beide beinhalten nun die Hanoi- und die Zandvoort-Strecke. Der Split-Screen-Modus für das gemeinsame Spielen mit Freunden wird in F1 2020 ebenfalls seine Rückkehr feiern. In der Deluxe Edition darf man auch in der Rolle des legendären deutschen Fahrers Michael Schumacher auf dem Fahrersitz seiner vier ikonischsten Rennwägen Platz nehmen.

«Als große Fans der F1 möchten wir uns stetig weiterentwickeln und unsere Spielmodi immer weiter überarbeiten, um dem echten Motorsport so nah wie möglich zu kommen», so Lee Mather, F1 Game Director bei Codemasters. «Wir haben auch neue Modi hinzugefügt, die es Einsteigern oder Spielern ohne viel Simulations-Erfahrung leichter machen. Zudem ist der Split-Screen-Multiplayer wieder mit dabei. Diese Ergänzungen mindern den Schwierigkeitsgrad und den Zeitaufwand, um richtig durchstarten zu können. Dabei wird das Car-Handling beibehalten, das bei unseren Simulations-Spielern so beliebt ist.»

