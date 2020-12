Playstation 5 könnte Ziel von Hackern werden

Raubkopien und selbst erstellte Software – kurz Homebrew – gehören zur Geschichte der Konsolen wie ein Controller. Schon für den Gameboy gab es illegale Spielkassetten, mit Tausenden bekannten Spielen, und auch auf der Playstation 1 oder Xbox gab es mit Modchips die Option, Raubkopien abzuspielen. Hacker haben es sich schon immer zur Aufgabe gemacht, Konsolen anders zu nutzen als gedacht. So wurden Betriebssysteme wie Linux oder sogar Windows XP auf der originalen Xbox installiert. Auch Emulatoren wie RetroArch fanden den Weg auf einige Konsolen. Mit diesen Emulatoren ist es möglich, auf der Playstation 3 alte Nintendo-Spiele wie «Super Mario» zu spielen. Bis eine neue Konsole gehackt wird, dauert es meist Jahre, denn die Entwickler wie Sony oder Nintendo machen es den Hackern nicht einfach.

Playstation 2 nach 20 Jahren ohne Modchip gehackt

Eine Sensation kam dieses Jahr aus der Modding-Community. So hat es ein Hacker geschafft, ohne Umbau der Konsole eine Playstation 2 zu hacken. Diese spielt jetzt gebrannte DVDs ab und auch Raubkopien und andere Software. Ein Durchbruch, denn so ist es bei den meisten Konsolen nur möglich, solche Software abzuspielen, wenn man selber einen Chip auf das Motherboard der Konsole lötet. Das ist ein Prozess, der ein gewisses Know-how und auch Risikobereitschaft fordert, denn wer falsch lötet, zerstört vielleicht seine Konsole. Dieser Hack, für die mittlerweile 20 Jahre alte Playstation 2, könnte auch auf den Nachfolgemodellen möglich sein – auch wenn es komplizierter wäre. Hacker sind sich trotzdem sicher, dass zumindest die Möglichkeit besteht, eine Playstation 5 durch eine ähnliche Methode zu hacken. Falls dies möglich wäre, müsste Sony mit massiven Umsatzeinbußen rechnen. Denn so ein Hack ist deutlich einfacher auszuführen, als an seiner Playstation herumzulöten.

Wer einfach alte Spiele emulieren möchte, kann sich auch einen Mini-PC wie ein Raspberry Pi kaufen und diesen dazu benutzen. Mit dem RetroPie gibt es sogar ein Betriebssystem für diesen Zweck, das sogar Playstation und Xbox-Controller unterstützt. Solche Systeme sind schnell eingerichtet und bedienerfreundlich, das System basiert auf Linux. Ob die Playstation 5 bald gehackt worden sein wird, weiß zwar niemand, sicher ist jedoch, dass man bei Sony alles daran setzt, dass ein Angriff mit Hilfe des nächsten Updates unmöglich bleiben wird.

(L'essentiel/Marc Gerber)