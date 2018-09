Käufer haben Probleme mit ihrem neuen iPhone

Artikel per Mail weiterempfehlen

Letzte Woche war es für Apple-Fans wieder so weit. In vielen Ländern, darunter in Luxemburg, startete der Verkauf der neuen iPhone-Modelle. Vor Apple Stores auf der ganzen Welt warteten Menschen darauf, sich das neueste Gadget zu sichern. Nach den ersten Tagen zeigt sich jedoch, dass nicht alle Käufer mit ihrer Anschaffung restlos zufrieden sind.

So beklagen sich viele Nutzer über einen schlechteren Empfang als bei den Vorgängermodellen. Die Nutzer bemerkten dies nicht nur bei den mobilen Daten, sondern auch bei Telefongesprächen, da sie von ihrem Gegenüber weniger gut verstanden wurden. Und auch der LTE-Empfang ist laut den Betroffenen weniger gut.

Schwaches WLAN-Signal

Zusätzlich berichten Anwender auf Reddit.com und im Apple-Forum über WLAN-Probleme. Betroffene geben an, dass sie an derselben Stelle und im gleichen Wireless-Netzwerk mit dem neuen iPhone plötzlich einen deutlich schlechteren Empfang haben. Ein Grund dafür ist, dass das Handy bei der Nutzung einer 5-GHz-WLAN-Verbindung unnötigerweise auf eine 2,4-GHz-Frequenz mit tieferer Sendeleistung wechselt.

Die Probleme überraschen nicht wirklich, da Dokumente der US-Regulierungsbehörde FCC bereits vor der Markteinführung zeigten, dass das XS und das XS Max vergleichsweise über einen schwächeren Empfang verfügen. Apple hat sich bislang nicht zu den Empfangsproblemen geäußert, daher ist auch nicht klar, ob diese per Software beseitigt oder reduziert werden können.

Die Akkulaufzeit

Die Plattform Tomsguide.com untersuchte auch die Akku-Leistung der Modelle XS und XS Max genauer. In einem Vergleichstest schnitten diese um einiges schlechter ab als das Vorgänger-Modell iPhone X. Auch Android-Flaggschiffe wie das Galaxy Note 9 und das P20 Pro von Huawei erreichten beim Test eine deutlich längere Batterie-Laufzeit. So hielt das XS Max etwa zehneinhalb Stunden durch, das Note 9 rund 45 Minuten länger und das P20 Pro von Huawei sogar knapp dreieinhalb Stunden länger.

Analyse der Hardware

Auch die Reparatur-Experten von iFixit.com haben die neuen iPhone-Modelle unter die Lupe genommen. Ihr Fazit: Die staub- und wasserdichte Bauweise des iPhones schütze vor Wasserschäden, mache aber Reparaturen komplizierter. Ein kaputtes Display könne aber ausgetauscht werden, ohne dass man die Face-ID-Hardware wechseln müsse. Da das Handy vorne und hinten aus Glas bestehe, verdopple sich jedoch die Wahrscheinlichkeit eines Sturzschadens, und falls das Glas kaputtgehe, müsse man alle Komponenten herausnehmen und das ganze Gehäuse ersetzen.

(L'essentiel/swe)