Videos helfen, sich in der Nacht sicher zu fühlen

Wer nachts schon einmal im Dunkeln allein durch einen Park oder eine wenig belebte Gegend nach Hause gelaufen ist, kennt es: Man schaut ständig über die Schulter, fühlt sich beobachtet und grundsätzlich unsicher. Laut einer Studie fühlen sich 45 Prozent aller Frauen und 27 Prozent aller Männer in dieser Situation unwohl. Das ist nicht unbegründet. Wie Mashable.com schreibt, berichten 66 Prozent aller Frauen, schon einmal in der Öffentlichkeit sexuell belästigt worden zu sein.

Helfen kann in so einer Situation ein Anruf bei einem guten Freund oder Familienmitglied. Doch was, wenn gerade niemand verfügbar ist oder alle bereits schlafen? Diese Frage haben sich auch verschiedene TikToker gestellt und eine Lösung gefunden. Um Menschen in dieser misslichen Lage zu helfen, haben sie sogenannte Sicherheitsanrufe auf ihre Profile geladen. Dabei lesen sie eine Hälfte einer zuvor geschriebenen Telefon-Konversation vor.

«Ist bei dir alles in Ordnung?»

Diese Videos können Personen, die sich unsicher fühlen, laut abspielen lassen. Dabei können sie so tun, als ob sie tatsächlich mit einer vertrauten Person am Telefon seien, indem sie die Pausen im Gespräch mit ihren eigenen Antworten ausfüllen.

Eine solche TikTokerin ist Mendy Perdew. Auch sie hat mehrere Sicherheitsanrufe auf ihren Account geladen, die in Situationen, in welchen sich eine Person unsicher fühlt, helfen sollen. In einem dieser Videos fragt sie nach, ob bei der Person, die anruft, alles in Ordnung sei. Danach versichert sie, dass sie in nur wenigen Minuten bei ihr sei. Außerdem fordert sie den Anrufer auf, ihr seine Umgebung zu zeigen. «Es sieht ziemlich dunkel aus, wo du gerade bist. Ich bleibe lieber am Telefon, bis ich dich gefunden habe», sagt sie weiter.

Gegenüber Mashable erklärt sie: «Meine beste Freundin und meine Mutter arbeiten beide häufig bis spät in die Nacht und müssen allein durch dunkle Garagen laufen. Ich versuchte zwar, so oft wie möglich erreichbar zu sein, aber immer klappt das nicht. Daher kam mir die Idee mit den Videos.»

Bei Verfolgung geholfen

Ähnlich wie Perdews Videos klingen auch die Clips anderer TikToker. In einigen davon versichern diese, dass sie den Standort des Gesprächspartners live verfolgen könnten. In wieder anderen spielen sie vor, sie seien ein aufgebrachtes Elternteil der Person, die das Video abspielt. Tatsächlich scheint dies zu helfen. TikTok-Nutzerin «noelanijanglee» berichtet, ein solches Video abgespielt zu haben, als sie eines Nachts von einer fremden Person verfolgt wurde. Tatsächlich gelang es ihr, das Video so lange abzuspielen, bis sie es sicher in ihr Auto geschafft hatte.

Immer wieder kontaktieren Menschen wie «noelanijanglee» Perdew nach einem solchen Erlebnis, um sich bei ihr zu bedanken. Darunter befänden sich nicht nur Frauen, sondern auch Männer. «Tatsächlich habe ich Hunderte an Nachrichten von Männern bekommen, die sich dafür schämten, sich unsicher zu fühlen, und denen meine Videos geholfen haben», so Perdew. Sie findet es auch schön, immer mehr solche Videos auf der Plattform zu finden. «In einer Zeit wie jetzt mit einer Pandemie und zivilem Aufstand ist die eigene Sicherheit extrem wichtig. Das ist traurig, aber ich bin froh, dass ich meinen Beitrag leisten kann.»

(L'essentiel)