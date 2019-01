Huawei kopiert in China Städte aus ganz Europa

Der chinesische Telecomausrüster und Handyhersteller Huawei arbeitet an einem neuen Firmensitz. Der Campus befindet sich nördlich der chinesischen Stadt Shenzhen. Auf einer Fläche von etwa 1,4 Quadratkilometern sollen bis zu 25.000 Angestellte Platz finden. Das entspricht etwa der Fläche des Hyde Park in London.

Die Anlage besteht aus zwölf Bereichen, deren Architektur jeweils an Städte in Europa erinnert. Mit dabei sind unter anderem die andalusische Stadt Granada, die französische Hauptstadt Paris, die norditalienische Stadt Verona, das belgische Brügge und eine von Tschechien inspirierte Architektur, die wohl eský Krumlov als Vorbild hat.

Damit noch nicht genug. Sogar die Brücke, die über einen kleinen See führt, hat ein europäisches Vorbild. Sie erinnert an die Freiheitsbrücke im ungarischen Budapest. Über die Brücke fährt auch ein Zug, der die Mitarbeiter von Stadt zu Stadt fährt, weil der Campus so groß ist. Wie das ganze Gelände aussieht, sehen Sie in der Bildstrecke.

