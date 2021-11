So sieht die neue Luxus-​​Xbox von Gucci aus

Dieses Jahr feiert Gucci sein 100-jähriges und Xbox sein 20-jähriges Bestehen. Ihre Geburtstage feiern die beiden Marken zusammen, indem sie gemeinsame Sache machen: Am Mittwoch, 17. November, bringen sie eine Sonderedition der Xbox heraus, die Xbox by Gucci.

Alles ist gebrandet

Zum Set gehören zwei schwarze Wireless Controller mit einem blauen und roten Streifen, der an das italienische Modehaus erinnert sowie eine Xbox X-Konsole, die mit dem «GG» Monogramm versehen ist. Das Herzstück des Sets ist aber weder Konsole, noch Controller – sondern viel eher der Koffer, der dazu gehört: Ihn ziert das ikonische beige Canvas sowie das «GG»-Monogramm, goldene Hardware und gelbe Lederstreifen am Rand gehören auch dazu.

Auf der einen Seite des Koffers steht in typischem Xbox-Grün auf der Seite «Xbox» und auf dem Boden des Koffers ist «Good Game» aufgedruckt. Das soll nicht nur für «gutes Spiel» stehen, sondern ist auch eine Anspielung auf die «GG» Initialen, die eigentlich für Modehausgründer Guccio Gucci stehen, in diesem Zusammenhang aber zum Wortspiel werden.

Das Set ist nur auf 100 Stück limitiert und in ausgewählten Stores – etwa in Berlin, London und Milano erhältlich. Wer will, kann sein Glück am Launch-Datum, Mittwoch den 17. November, auch online versuchen. Kostenpunkt für den Spaß sind 7000 Euro.

