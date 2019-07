Frau verkauft Drogen auf Insta – die Polizei sieht zu

Kennen Sie die Netflix-Serie «How to Sell Drugs Online (Fast)» (Übersetzt: Wie verkauft man schnell Drogen online) fragt die Berliner Polizei auf Twitter. Der Grund? Immer wieder würden Menschen versuchen, im Netz Drogen zu verkaufen, wie ein aktueller Fall zeige, erklären die Beamten.

So habe eine 29-Jährige in Berlin-Neukölln kürzlich ein neues Livestream-Format auf Instagram gestartet. Die Frau, die als sogenannte Cannabis-Influencerin auftritt, wollte dort «ihr Dope zum Kauf» anbieten. Sie erreichte damit offenbar mehr Leute, als ihr lieb war. Neben potenziellen Käufern bekam auch die Polizei Wind davon.

Durchsuchung der Wohnung

Nachdem sich die Beamten eine «Zutrittserlaubnis für das Film-Set» besorgt hatten, statteten sie der Frau einen Besuch ab. In der Wohnung wurden dann 300 Gramm Cannabis, das teilweise schon für den Verkauf abgepackt war, sowie Bargeld, Laptop, Tablet, Handy und ein Schlagring beschlagnahmt.

Die 29-Jährige wird nun wohl wegen Betäubungsmittelhandels sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz belangt. Das Internet sei kein rechtsfreier Raum und werde es auch nie sein, so die Polizei. Und ergänzt den Netflix-Titel mit «... and get caught by the police» (und wird von der Polizei erwischt).

(L'essentiel/swe)